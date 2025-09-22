На трассе «Иртыш» в ХМАО погиб водитель Hyundai

За выходные на дорогах Югры произошло девять аварий − один человек погиб, 18 получили травмы, включая двух детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Одно из серьезных ДТП случилось вечером 21 сентября на трассе «Иртыш». По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

«Около 19:30 на 83 км автодороги «Иртыш», 38-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении «МAN», под управлением 47-летнего водителя», − говорится в сводке ГАИ.

Водитель легковушки погиб. Три его пассажира, среди которых двое детей, получили травмы.