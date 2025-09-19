Синоптики Югры обещают ясное небо и комфортную температуру до +19 градусов

Эти выходные − идеальный повод вытащить себя на улицу: в Югре будет сухо, тепло и по-летнему светло. Синоптики обещают солнечную субботу и мягкое облачное воскресенье. Температура днем поднимется до +19, а осадков не будет совсем − разве что в воскресенье возможен легкий дождик в отдельных районах округа. Об этом рассказали синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В субботу, 20 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +21 °C, а ночью местами возможны заморозки до 0 °C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 21 сентября, небо затянет облаками, местами возможен небольшой дождь, но в целом погода останется мягкой и теплой. Температура ночью составит +4…+9 °C, днем − от +14 до +19 °C. Южный ветер усилится до 6-11 м/с.

В Сургуте выходные тоже порадуют солнцем: в субботу обещают ясное небо и до +19 °C днем, ночью − около +9 °C, говорится в прогнозе gismeteo. В воскресенье станет чуть пасмурнее, температура немного понизится − до +17 °C днем. Дождей не ожидается.