В Югре в 2026 году откроются три новые модельные библиотеки

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжат модернизацию библиотечной сети в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, по итогам конкурсного отбора Министерства культуры России сразу три библиотеки региона вошли в число победителей и будут преобразованы в современные модельные учреждения.

В 2026 году модернизацию проведут:

в Центральной городской библиотеке Мегиона,

в городской библиотеке № 1 имени Г.И. Норкина в Нижневартовске,

в библиотеке поселка Выкатной Ханты-Мансийского района.

Благодаря федеральной поддержке и софинансированию из бюджета округа в этих учреждениях:

проведут капитальный ремонт по современным дизайн-проектам,

обновят мебель и техническое оснащение,

пополнят книжные и журнальные фонды,

обеспечат доступ к Национальной электронной библиотеке.

Сегодня в Югре уже работают 14 библиотек нового формата, созданных за последние годы благодаря нацпроекту. По словам главы региона, это пример того, как федеральная и региональная поддержка позволяет развивать инфраструктуру культуры и создавать для жителей современные пространства для чтения, общения и саморазвития.