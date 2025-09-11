В Югре пройдет массовый забег «Кросс нации»

20 сентября в Ханты-Мансийске состоится Всероссийский день бега «Кросс нации» – один из самых масштабных спортивных праздников страны. В Югре он пройдет уже в шестнадцатый раз, объединяя профессионалов и любителей здорового образа жизни. Центральной площадкой мероприятия станет культурно-исторический комплекс «Археопарк» (Объездная, 23).

Забеги состоятся не только в столице округа, но и ещё в 21 муниципалитете Югры. В Ханты-Мансийске участников ждёт насыщенная программа.

Программа дня:

09:30 – 12:30 — спортивные забеги;

12:00 — старт развлекательной программы;

13:00 — торжественное открытие соревнований;

13:15 — общий старт массового забега;

14:00 — церемония награждения.

Бегунам предложат три дистанции: 1500, 3000 и 4500 метров. Массовый забег на 1500 метров открыт для всех желающих. Медицинские справки не требуются, минимальный возраст участника — три года.

Регистрация доступна на портале «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru/landing/sport). Подать заявку могут как россияне, так и иностранные граждане при наличии подтверждённой учетной записи. Всего будет роздано три тысячи номеров.

Организаторы подготовили для участников и гостей спортивно-развлекательную программу: батуты, лазертаг и сухой бассейн, катание на дрифт-машинках, джампинги, аквагрим, раздачу воздушных шаров и возможность отправить открытку «Почтой России».

Традиционно состоится лотерея для зарегистрированных участников массового старта, где будут разыграны ценные призы. Кроме того, всех гостей и бегунов ждут бесплатные угощения.