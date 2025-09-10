В Ханты-Мансийске дан старт всероссийскому форуму «Добрино»

В Ханты-Мансийске дан старт Всероссийскому форуму развития гражданского общества «Добрино», который стал центральной площадкой страны для диалога между активистами, НКО и властью, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Приветственный адрес для участников отправил президент России Владимир Путин, отметив, что проект во второй раз собирает талантливую и энергичную молодёжь – представителей органов власти, образовательных учреждений и некоммерческих организаций. Глава государства пожелал форуму плодотворной работы и общения.

Для Югры проведение форума имеет особое значение: именно здесь размещена Академия развития гражданского общества «Добрино». За последние два года число добровольцев в округе выросло на 47% и достигло 410 тысяч человек. Волонтёры помогают в больницах, участвуют в организации мероприятий, занимаются сохранением культурного наследия и экологическими проектами.

Финансовая поддержка инициатив стала более прозрачной и эффективной благодаря платформе грантгубернатора.рф, а координация усилий добровольцев осуществляется через Единый Личный Кабинет Активиста, в котором зарегистрировано уже свыше 11 тысяч проектов.

Руслан Кухарук подчеркнул, что развитие гражданского общества напрямую влияет на качество жизни: «Опыт Югры подтверждает, что системная поддержка волонтёрства и НКО позволяет решать актуальные социальные задачи, создавать новые рабочие места и оказывать помощь тем, кто в ней особенно нуждается».

Форум «Добрино» продлится несколько дней и станет важной точкой притяжения для всех, кто работает в сфере общественных инициатив и добровольчества.