​В Югре за сутки в ДТП пострадали два пешехода − пятилетний ребенок и пожилой мужчина

Два пешехода получили травмы в ДТП в Сургуте и в Нижневартовске

​В Югре за сутки в ДТП пострадали два пешехода − пятилетний ребенок и пожилой мужчина
Фото: ГАИ Югры

Вчера, 2 сентября, в Сургуте и Нижневартовске произошли два наезда на пешеходов. Пострадали пятилетняя девочка и 71-летний мужчина. Они получили травмы, сообщает Госавтоинспекция региона.

Первое ДТП произошло около 18:40 в Сургуте. По предварительной информации, на улице Островского, в жилой зоне, 27-летняя девушка за рулем автомобиля Renault не уступила дорогу пешеходам и сбила пятилетнюю девочку. Ребенок шел рядом с мамой.

Позже, около 22:40, ДТП произошло в Нижневартовске. Под колеса автомобиля Chevrolet попал 71-летний мужчина. Как сообщают в ГАИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал дорогу вне пешеходного перехода − хотя тот находился в зоне видимости.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы, в том числе два ребенка.


Сегодня в 10:53
