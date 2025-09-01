Югорчане стали чаще замечать улучшение качества ремонта дорог

Жители Югры стали выше оценивать качество дорог в регионе. Так, 49% опрошенных отметили улучшение качества дорожной сети за последний год ‒ это на 16% больше, чем весной, сообщает Стройкомплекс Югры со ссылкой на компанию «Северавтодор».

Общая удовлетворенность состоянием дорог выросла на 9% и составила 57%. Более половины участников опроса (51%) согласны, что качество обслуживания трасс стало выше по сравнению с прошлыми годами.

«Мы видим, что планомерная работа по строительству и ремонту дорог в Югре дает свои плоды. Отзывы жителей ‒ главный критерий ее оценки. Правительство округа совместно с подрядчиками продолжит повышать качество и безопасность дорожной инфраструктуры, оперативно реагируя на запросы югорчан», ‒ прокомментировал результаты исследования заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

Хотя часть жителей по-прежнему отмечает вопросы к своевременности и долговечности ремонта, исследование фиксирует позитивную динамику. Власти региона заявляют, что курс на обновление дорожной сети будет продолжен.