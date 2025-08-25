В Югре состоится образовательный проект «Школа фермера»

В Югре стартовал новый сезон образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Об этом сообщили в департаменте промышленности автономного округа. Программа рассчитана как на действующих фермеров, так и на тех, кто только планирует начать свой бизнес в сфере агропромышленного комплекса.

В этом году ключевая тема обучения — креативная экономика в сельском хозяйстве. Участники смогут освоить современные инструменты и подходы, необходимые для успешного ведения агробизнеса. Теоретические занятия будут проходить на базе ГАУ «Северного Зауралья», а практическая часть — на ведущих предприятиях Югры.

Организаторы подчеркивают, что программа обучения бесплатна и длится 2,5 месяца. За это время слушатели получат реальные знания от экспертов отрасли, а также практический опыт, который поможет либо запустить собственное дело, либо расширить уже существующий бизнес.

Подать заявку на участие можно до 18 сентября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта svoefermerstvo.ru, заполнить анкету и направить её вместе с согласием на обработку персональных данных на электронную почту dpoakademia@mail.ru.

По словам организаторов, «Школа фермера» — это шанс для югорчан открыть новые возможности, освоить востребованные компетенции и сделать шаг к развитию собственного дела в сельском хозяйстве региона.