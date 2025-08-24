Мужчина едва не утонул на реке Мега в Мегионе – его спасли очевидцы

Накануне, 23 августа, в Мегионе очевидцы спасли тонувшего на реке Мега мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Югры.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 16:14. К моменту прибытия спасателей мужчину 1996 года рождения уже вытащили на берег неравнодушные горожане. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в реанимационное отделение городской больницы.
МЧС России напоминает о правилах безопасности на воде:
- Купайтесь только в специально оборудованных местах
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
- Всегда трезво оценивайте свои силы и погодные условия.