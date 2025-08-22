В Югре завершен всероссийский форум для лидеров НКО

В Ханты-Мансийске завершился первый всероссийский обучающий форум для лидеров некоммерческих организаций и штабов движения #МЫВМЕСТЕ. В течение трех дней, с 18 по 21 августа, более сотни представителей гражданского общества из 53 регионов страны собрались в Академии развития гражданского общества «Добрино», чтобы обсудить практические вопросы поддержки участников специальной военной операции, ветеранов, а также работу добровольцев в условиях чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, а также позволило участникам сформировать дорожные карты по развитию региональной инфраструктуры движения и укреплению партнерских связей между государством, бизнесом и НКО.

Организаторы отметили, что главная цель форума — модернизация так называемой «инфраструктуры добра», создание более эффективной и удобной системы взаимодействия добровольческих сообществ. По словам ректора Академии «Добрино» и заместителя председателя совета Ассоциации «Добро.рф» Марии Афониной, важно выстроить системный подход к развитию добровольчества и волонтерства, укрепить традиции и объединить людей, осознанно выбравших путь служения обществу. Она подчеркнула, что образовательная программа форума включала как работу с реальными практиками Югры, так и занятия по командообразованию и управлению проектами.

Одним из ключевых направлений обсуждения стали проекты помощи фронту и ветеранам. Участники форума познакомились с деятельностью югорских организаций, оказывающих поддержку бойцам СВО и их семьям. Более 100 добровольцев посетили фонд «Защитники Отечества», Центр адаптивного спорта, добровольную пожарную дружину, «Центроспас-Югория» и гуманитарный добровольческий корпус.

Особое внимание было уделено вопросам работы волонтеров в условиях чрезвычайных ситуаций. В рамках форума прошли практические занятия, в том числе тренировка по организации оперативного штаба на месте ликвидации ЧС. Эти знания, по мнению экспертов, крайне востребованы, учитывая растущую роль добровольцев в преодолении последствий техногенных и природных катастроф.

Первый заместитель председателя совета Ассоциации «Добро.рф» Кирилл Антонов отметил, что форум показал высокий уровень вовлеченности участников, а все предложенные ими идеи будут применены в дальнейшей работе. По его словам, Югра уже сегодня делится лучшими практиками межрегионального взаимодействия: так, добровольцы округа принимали участие в ликвидации разлива мазута на Черноморском побережье. Этот опыт, уверен он, станет примером для других регионов.

Руководитель департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ Ассоциации «Добро.рф» Александра Родионова подчеркнула, что движение будет востребовано еще десятилетия. Она отметила, что вокруг штабов формируется общественная консолидация, которая позволяет каждому человеку почувствовать причастность к общему делу. По ее словам, именно откровенный и прямой диалог между чиновниками и добровольцами станет ключом к успешному развитию проекта.

Форум объединил усилия сразу нескольких структур: Ассоциации «Добро.рф», Росмолодежи, правительства Югры и академии «Добрино». В результате удалось не только обменяться опытом, но и создать базу для тиражирования лучших практик в других субъектах страны. Итогом работы стала разработка дорожной карты по развитию инфраструктуры #МЫВМЕСТЕ, которая поможет регионам выстроить системное сотрудничество и повысить эффективность добровольческого движения.

По словам организаторов, подобные встречи становятся точкой роста для всего волонтерского сообщества России. Они позволяют формировать команду единомышленников, готовых решать задачи федерального уровня — от поддержки фронта до помощи в чрезвычайных ситуациях. Как подчеркнула Александра Родионова, это соответствует приоритетам государства и обозначенным задачам президента, а значит, движение #МЫВМЕСТЕ будет и дальше развиваться, объединяя все больше людей.