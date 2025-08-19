В честь 50-летия Когалыма отчеканили монеты номиналом 3 и 100 рублей

16+
Логотип Сиапресс
USD  80,4256   EUR  94,0884  

Новости

  • ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

    ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

    Сегодня в 11:56
    116 0
  • ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

    ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

    Сегодня в 11:17
    131 0
  • ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте

    ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте

    Сегодня в 10:34
    185 0 
  • В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации

    В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации

    Сегодня в 09:38
    169 0
  • В программу газификации Югры внесены еще 182 домовладения

    В программу газификации Югры внесены еще 182 домовладения

    Сегодня в 08:34
    185 0 
  • Депутаты ГД попросили отстать от учителей с родительскими чатами в нерабочее время

    Депутаты ГД попросили отстать от учителей с родительскими чатами в нерабочее время

    18 августа в 19:23
    492 0
  • Реальный объем помощи бизнесу в Сургуте насчитывает порядка 3 млрд рублей

    Реальный объем помощи бизнесу в Сургуте насчитывает порядка 3 млрд рублей

    18 августа в 18:55
    453 0
  • В России предложили запретить смартфоны в детских лагерях

    В России предложили запретить смартфоны в детских лагерях

    18 августа в 18:51
    390 0
  • В Госдуме предложили увеличить пошлину на получение водительских прав для мигрантов до 20 тысяч рублей

    В Госдуме предложили увеличить пошлину на получение водительских прав для мигрантов до 20 тысяч рублей

    18 августа в 18:15
    442 0
  • ​Сургут получит почти 120 млн рублей от округа за качественное планирование бюджета

    ​Сургут получит почти 120 млн рублей от округа за качественное планирование бюджета

    18 августа в 17:52
    473 0
  • Югорчане вложились по-крупному, но свердловчане — ещё крупнее

    Югорчане вложились по-крупному, но свердловчане — ещё крупнее

    18 августа в 17:14
    538 0
  • ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской

    ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской

    18 августа в 16:06
    503 0
  • В Югре сохраняется острый дефицит кадров в сфере розничной торговли

    В Югре сохраняется острый дефицит кадров в сфере розничной торговли

    18 августа в 15:19
    427 0
Больше новостей
Больше опросов

​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

В честь 50-летия Когалыма отчеканили монеты номиналом 3 и 100 рублей

​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма
Фото: Банк России / t.me

Сегодня, 19 августа, Банк России ввел в обращение памятные монеты из золота и серебра, посвященные 50-летию основания Когалыма. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ.

Выпущены две монеты серии «Города»: серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 100 рублей. Серебряная монета весит 31,1 грамма (проба 925), диаметр ‒ 39 мм, тираж ‒ три тыс. экземпляров. Золотая монета весит 15,55 грамма (проба 999), диаметр ‒ 30 мм, тираж также составляет три тыс. штук.

На лицевой стороне обеих монет изображен Государственный герб России, имеются надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал, год выпуска и обозначения металла.

На оборотной стороне серебряной монеты размещена композиция «Слава труду», посвященная первооткрывателям когалымской нефти и первопроходцам Тюменского Севера. На фоне ‒ нефтяная вышка и станок-качалка, в нижней части монеты надпись «50 лет».

Оборотная сторона золотой монеты украшена композицией «Капля жизни», а также изображениями храма святой мученицы Татианы и городских домов. Внизу также указано «50 лет». Обе монеты выполнены качеством «пруф» и имеют рифленый кант.

Когалым был основан в 1975 году. 15 августа 1985 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселку был официально присвоен статус города.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:17, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 702
  2. ​У аэропорта Сургута изменилась схема движения: теперь три полосы, но без стоянки 655
  3. Югорчане вложились по-крупному, но свердловчане — ещё крупнее 538
  4. ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской 503
  5. ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников 501
  6. Депутаты ГД попросили отстать от учителей с родительскими чатами в нерабочее время 492
  7. ​Сургут получит почти 120 млн рублей от округа за качественное планирование бюджета 473
  8. ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу 465
  9. Реальный объем помощи бизнесу в Сургуте насчитывает порядка 3 млрд рублей 453
  10. В Югре более половины работников получают зарплату, которая выше среднероссийской 451
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2075
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 1999
  3. ​Вместо «Авроры» – жизнь 1692
  4. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 1618
  5. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 1602
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1587
  7. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1462
  8. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1405
  9. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1402
  10. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1336
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28624
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6454
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5998
  4. ​А Сайма ждет… 4653
  5. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4464
  6. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4350
  7. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4199
  8. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3901
  9. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3743
  10. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3634

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика