В честь 50-летия Когалыма отчеканили монеты номиналом 3 и 100 рублей

Сегодня, 19 августа, Банк России ввел в обращение памятные монеты из золота и серебра, посвященные 50-летию основания Когалыма. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ.

Выпущены две монеты серии «Города»: серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 100 рублей. Серебряная монета весит 31,1 грамма (проба 925), диаметр ‒ 39 мм, тираж ‒ три тыс. экземпляров. Золотая монета весит 15,55 грамма (проба 999), диаметр ‒ 30 мм, тираж также составляет три тыс. штук.

На лицевой стороне обеих монет изображен Государственный герб России, имеются надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал, год выпуска и обозначения металла.

На оборотной стороне серебряной монеты размещена композиция «Слава труду», посвященная первооткрывателям когалымской нефти и первопроходцам Тюменского Севера. На фоне ‒ нефтяная вышка и станок-качалка, в нижней части монеты надпись «50 лет».

Оборотная сторона золотой монеты украшена композицией «Капля жизни», а также изображениями храма святой мученицы Татианы и городских домов. Внизу также указано «50 лет». Обе монеты выполнены качеством «пруф» и имеют рифленый кант.

Когалым был основан в 1975 году. 15 августа 1985 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселку был официально присвоен статус города.