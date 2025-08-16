Цены на основные товары и услуги в Югре растут

Жителям ХМАО вновь придется пересчитать бюджет. Согласно данным Тюменьстата, отмечает Muksun.fm, по состоянию на конец июля 2025 года стоимость потребительских товаров в регионе выросла в среднем на 3%. Особенно заметен рост цен на продукты питания – плюс 4%, а также на услуги и тарифы – плюс 6,6%.

Больше всего подорожали за полгода базовые продукты:

мясо, птица, колбаса – на 4%,

хлеб – на 4,7%,

молочные продукты – на 3,9%,

макароны – на 2,8%,

крупы – на 1,5%.

Рекордсменом стал сыр – за полгода он прибавил в цене 8,2%. Не отстает и алкоголь, его средняя стоимость подскочила на 9,2%.

Однако есть и товары, которые немного подешевели:

куриные яйца – на 23,9%,

овощи – на 7,9%,

сливочное масло – на 6,7%.

Лекарства в аптеках Югры подорожали за полгода в среднем на 6%. Также выросли цены на табачные изделия (+3,5%) и бензин (+5,9%).

Сфера услуг тоже не осталась в стороне. Тарифы на пассажирский транспорт подскочили сразу на 17,9%, зарубежный туризм – на 8,3%, коммунальные услуги – на 6%.