Каждый третий югорчанин поддерживает единый стандарт школьной формы по всей России

Логотип Сиапресс
USD  79,7653   EUR  93,0588  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    14 августа в 15:44
    442 0
  • ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    Сегодня в 11:35
    92 0
  • ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    Сегодня в 11:11
    96 0 
  • В Мегионе школьница попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

    В Мегионе школьница попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

    Сегодня в 10:11
    144 0
  • ​Александр Моор подтвердил незыблемость сотрудничества Тюменской области с Югрой и Ямалом

    ​Александр Моор подтвердил незыблемость сотрудничества Тюменской области с Югрой и Ямалом

    14 августа в 21:15
    394 0 
  • ​В Тюмени открыли Сквер медицинских работников в знак признательности героям здравоохранения

    ​В Тюмени открыли Сквер медицинских работников в знак признательности героям здравоохранения

    14 августа в 20:47
    358 1
  • ​Владимир Якушев и Александр Моор оценили реконструкцию ФСК «Олимпия» в Боровском

    ​Владимир Якушев и Александр Моор оценили реконструкцию ФСК «Олимпия» в Боровском

    14 августа в 20:40
    346 0
  • ​Владимир Якушев обсудил подготовку к выборам на форуме муниципальных депутатов в Тюмени

    ​Владимир Якушев обсудил подготовку к выборам на форуме муниципальных депутатов в Тюмени

    14 августа в 20:16
    378 0
  • ​Александр Моор объявил о запуске канала Тюменской области в мессенджере «Макс»

    ​Александр Моор объявил о запуске канала Тюменской области в мессенджере «Макс»

    14 августа в 19:50
    341 0
  • ​Банки начнут предупреждать о мошеннических атаках

    ​Банки начнут предупреждать о мошеннических атаках

    14 августа в 18:48
    365 0
  • В Югре с начала года зафиксировано более 8 тысяч киберпреступлений. Более половины из них — мошенничества

    В Югре с начала года зафиксировано более 8 тысяч киберпреступлений. Более половины из них — мошенничества

    14 августа в 18:04
    390 0
  • Турпоток за границу в России за год вырос на 20 процентов

    Турпоток за границу в России за год вырос на 20 процентов

    14 августа в 17:49
    399 0
  • Россиянам напомнили о возможности получить финансовую помощь от государства на сбор детей в школу

    Россиянам напомнили о возможности получить финансовую помощь от государства на сбор детей в школу

    14 августа в 17:15
    413 0
Больше новостей
Больше опросов

​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

Каждый третий югорчанин поддерживает единый стандарт школьной формы по всей России

​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

37% жителей ХМАО выступают за введение единой школьной формы для всех учебных заведений России. Такую информацию приводят аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса среди экономически активного населения, включая родителей школьников.

Каждый пятый участник опроса поддерживает идею индивидуального комплекта формы для каждой школы. А вот 33% респондентов и вовсе выступают против формы как таковой.

«Мужчины чаще женщин выступают против школьной формы, тогда как горожанки чаще поддерживают вариант с индивидуальной формой для каждой школы. Интересно, что идею единого дресс-кода одинаково поддерживают и те, и другие», − говорится в результатах опроса.

Самыми ярыми противниками школьной формы оказались молодые люди до 35 лет − 42% в этой группе не поддерживают идею обязательной одежды и лишь 19% за единый стиль по всей стране. Среди респондентов 45 лет и старше − обратная картина: 62% выступают за единый стандарт, и лишь 13% против формы вообще.

Родители школьников более склонны поддерживать форму, чем население в целом. 43% «за» единую форму, 23% − за уникальные комплекты одежды для каждой школы. Отцы чаще поддерживают единый дресс-код (51%), чем матери (35%).

Напоминаем, в России вступает в силу новый ГОСТ на школьную форму. Как выяснилось, лишь 23% матерей и 10% отцов уже успели подробно ознакомиться с его требованиями.

Позже родителям показали образцы «правильной» школьной формы. Только 21% отцов и 15% матерей оценили дизайн положительно: «Смотрится прилично». Остальные высказывались резко: «Архаично», «Устаревшая модель», «Невзрачная», «Не учитывает климатическую специфику», «Как театральный реквизит».

Как выбрать школьную форму − читайте в обзоре.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:11, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

