Каждый третий югорчанин поддерживает единый стандарт школьной формы по всей России

37% жителей ХМАО выступают за введение единой школьной формы для всех учебных заведений России. Такую информацию приводят аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса среди экономически активного населения, включая родителей школьников.

Каждый пятый участник опроса поддерживает идею индивидуального комплекта формы для каждой школы. А вот 33% респондентов и вовсе выступают против формы как таковой.

«Мужчины чаще женщин выступают против школьной формы, тогда как горожанки чаще поддерживают вариант с индивидуальной формой для каждой школы. Интересно, что идею единого дресс-кода одинаково поддерживают и те, и другие», − говорится в результатах опроса.

Самыми ярыми противниками школьной формы оказались молодые люди до 35 лет − 42% в этой группе не поддерживают идею обязательной одежды и лишь 19% за единый стиль по всей стране. Среди респондентов 45 лет и старше − обратная картина: 62% выступают за единый стандарт, и лишь 13% против формы вообще.

Родители школьников более склонны поддерживать форму, чем население в целом. 43% «за» единую форму, 23% − за уникальные комплекты одежды для каждой школы. Отцы чаще поддерживают единый дресс-код (51%), чем матери (35%).

Напоминаем, в России вступает в силу новый ГОСТ на школьную форму. Как выяснилось, лишь 23% матерей и 10% отцов уже успели подробно ознакомиться с его требованиями.

Позже родителям показали образцы «правильной» школьной формы. Только 21% отцов и 15% матерей оценили дизайн положительно: «Смотрится прилично». Остальные высказывались резко: «Архаично», «Устаревшая модель», «Невзрачная», «Не учитывает климатическую специфику», «Как театральный реквизит».

