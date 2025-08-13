В Югре компании предлагают сотрудникам ДМС значительно реже, чем в среднем по УрФО

С января по июль 2025 года в Уральском федеральном округе открыто 71,7 тыс. вакансий с условием предоставления полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Лидером по числу таких предложений стала Свердловская область — на неё приходится 49% вакансий, далее следуют Челябинская область (20%), Тюменская область (14%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (9%), а замыкают список Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область (по 4%).

Чаще всего полис ДМС в 2025 году предлагают компании из «финансового сектора» — 62% от всех вакансий в этой сфере. Высокая доля также наблюдается в отраслях «нефть и газ» (41%), «добывающая отрасль» (39%), «энергетика» (38%), «информационные технологии, системная интеграция, интернет» (28%), «химическое производство» (24%), «металлургия» и «телекоммуникации» (по 22%). При этом в сфере «искусство, культура» подобных предложений не было вовсе, а в сегментах «гостиницы и рестораны» и «услуги для населения» они встречаются крайне редко (по 2%).

По данным hh.ru, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года число вакансий с ДМС выросло в госсекторе (+48%), а также в лесной промышленности, деревообработке и тяжёлом машиностроении (по +29%). Рост зафиксирован и в добывающей отрасли (+26%), нефтегазе (+13%), телекоммуникациях и агропроме (по +11%), а также в медицине (+9%).

— Полис ДМС — важнейший элемент корпоративных программ заботы о сотрудниках. Его хотели бы видеть в соцпакете 70% жителей Уральского федерального округа, но на практике лишь 26% рассказали, что получают его на работе, — отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.