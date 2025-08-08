В Югре растет интерес к поездкам на выступления зарубежных артистов

Жители Югры все чаще совмещают отпуск с посещением концертов знаменитых исполнителей. В 2025 году наибольший интерес у югорчан вызвали выступления Джареда Лето, Limp Bizkit и Эда Ширана, а в июле в этот список добавились Backstreet Boys, сообщают аналитики МегаФона и сервиса «Купибилет» в совместном исследовании.

Чаще всего жители региона стремились попасть на шоу в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ ‒ страны с безвизовым въездом или упрощенным оформлением визы. В дни концертов именно эти направления становились лидерами продаж.

Посещаемость сайтов артистов начала расти еще весной: в апреле она увеличилась в четыре раза по сравнению с мартом. Повышенный интерес вызвали анонсы концертов Джареда Лето в Казахстане и Эда Ширана в ОАЭ. После яркого шоу Backstreet Boys в Лас-Вегасе югорчане стали в пять раз чаще изучать график турне группы.

Самый дорогой авиабилет, купленный на период выступлений мировых артистов, обошелся в более чем 140 тысяч рублей ‒ он был приобретен на даты концерта Стинга в ОАЭ.

«По данным мобильного оператора, среди любителей совместить отдых и живое прослушивание любимых композиций в Югре большинство мужчин ‒ они составляют 55% от общего числа интересующихся такими мероприятиями. На женщин приходится 45% данных. Интенсивнее всех совместить отдых с посещением мирового шоу мечтают жители региона в возрасте 35-44 лет, на них приходится 39% пользователей ресурсов. На втором месте расположились любители музыки 25-34 лет с долей 31%, за ними идут абоненты 45-54 лет (20%). Молодые люди и югорчане более старшего поколения составляют меньший процент такой аудитории», ‒ указали в сообщении.

При этом, несмотря на активный поиск информации и цен на шоу-программы, до оформления тура доходят не все: спрос на международные перелеты в даты крупных концертов вырастает в среднем на 10-15%. В этом году жители страны чаще всего покупали билеты на даты выступлений Эда Ширана, Джареда Лето, Дженнифер Лопес и OneRepublic.