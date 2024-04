Сургутский район с начала года посетили почти 70 тысяч туристов

array(4) { [0]=> object(AdvItems)#334 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051414" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416275" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=hjqmjd1mTwcbAo/fNVoD7ZkxQQWxS2h/8Iugs5XvTYTvjPpLKIUJsV5Cg2Rhp/XFfbLUwu/1Hj40eWagG3z/4lPQe9V8RHK9jcFBeFqRIKOg1EP2Q8uUV3tdS9Ph7uaxl/iws0+PHUp3txSNzc0dCGGRYcQXR4DxI3ruj2flCMs=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=hjqmjd1mTwcbAo/fNVoD7ZkxQQWxS2h/8Iugs5XvTYTvjPpLKIUJsV5Cg2Rhp/XFfbLUwu/1Hj40eWagG3z/4lPQe9V8RHK9jcFBeFqRIKOg1EP2Q8uUV3tdS9Ph7uaxl/iws0+PHUp3txSNzc0dCGGRYcQXR4DxI3ruj2flCMs=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "141" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:14" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:35" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "141" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#344 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#345 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#346 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [1]=> object(AdvItems)#342 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051323" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416274" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=MFZ7P1URAkcbCnFoDnO+0ggRbt5aM81hXygiIcVimrjf+rdU/zz5LQvFlYRxkPGJG0XOIroTOLXHBX3Lfp4HkOhUvDJktk9NQfIDq3jdLmIu9woy1x+vNArOh2ym/rx6XL5PH8zjoDOb4sjAIDbAFMICrjBdNx5WbKfc5qYv/4E=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=MFZ7P1URAkcbCnFoDnO+0ggRbt5aM81hXygiIcVimrjf+rdU/zz5LQvFlYRxkPGJG0XOIroTOLXHBX3Lfp4HkOhUvDJktk9NQfIDq3jdLmIu9woy1x+vNArOh2ym/rx6XL5PH8zjoDOb4sjAIDbAFMICrjBdNx5WbKfc5qYv/4E=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "139" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(0) "" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:48:43" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:34" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "139" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#358 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#359 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#360 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [2]=> object(AdvItems)#357 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051405" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416806" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=7Ox95X4MlHIf1Nl90uvcQGmdp6QchB8l7XWVI9/SJtSIaI2bPjPh9sW576Rxv4kD6+1uitcV4kOfub4wHYiLZD1SmCCE29dLEeL2d86pJGGfvNvdxiYZAE85aVdDqN2U+tz3wc7X4s7PVcrg28R4r3KI+nkNgzC/XDm9A1gqBLo=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=7Ox95X4MlHIf1Nl90uvcQGmdp6QchB8l7XWVI9/SJtSIaI2bPjPh9sW576Rxv4kD6+1uitcV4kOfub4wHYiLZD1SmCCE29dLEeL2d86pJGGfvNvdxiYZAE85aVdDqN2U+tz3wc7X4s7PVcrg28R4r3KI+nkNgzC/XDm9A1gqBLo=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "140" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:05" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:53:26" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "140" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#363 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#364 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#365 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [3]=> object(AdvItems)#362 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051437" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416276" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=quf0SbIgyHWk3xGfwFrrX6EiuWs6pw57HrfhSIuALR98Hx722b9nQVu7ZG8uH7chHTI7wmO/r9YyfCTZKtWKBFCZWW55xwMXPmQ45O1kupb4YZHVtpdFalHIa5SzR88z6ePqzHVWvl22MrYpnS3L1Ie6T82sAs2Hu/zimBbJHAw=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=quf0SbIgyHWk3xGfwFrrX6EiuWs6pw57HrfhSIuALR98Hx722b9nQVu7ZG8uH7chHTI7wmO/r9YyfCTZKtWKBFCZWW55xwMXPmQ45O1kupb4YZHVtpdFalHIa5SzR88z6ePqzHVWvl22MrYpnS3L1Ie6T82sAs2Hu/zimBbJHAw=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "142" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:37" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:36" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "142" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#368 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#369 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#370 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }

array(4) { [0]=> object(AdvItems)#334 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051414" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416275" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=hjqmjd1mTwcbAo/fNVoD7ZkxQQWxS2h/8Iugs5XvTYTvjPpLKIUJsV5Cg2Rhp/XFfbLUwu/1Hj40eWagG3z/4lPQe9V8RHK9jcFBeFqRIKOg1EP2Q8uUV3tdS9Ph7uaxl/iws0+PHUp3txSNzc0dCGGRYcQXR4DxI3ruj2flCMs=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=hjqmjd1mTwcbAo/fNVoD7ZkxQQWxS2h/8Iugs5XvTYTvjPpLKIUJsV5Cg2Rhp/XFfbLUwu/1Hj40eWagG3z/4lPQe9V8RHK9jcFBeFqRIKOg1EP2Q8uUV3tdS9Ph7uaxl/iws0+PHUp3txSNzc0dCGGRYcQXR4DxI3ruj2flCMs=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "141" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:14" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:35" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "141" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#344 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#345 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#346 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [1]=> object(AdvItems)#342 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051323" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416274" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=MFZ7P1URAkcbCnFoDnO+0ggRbt5aM81hXygiIcVimrjf+rdU/zz5LQvFlYRxkPGJG0XOIroTOLXHBX3Lfp4HkOhUvDJktk9NQfIDq3jdLmIu9woy1x+vNArOh2ym/rx6XL5PH8zjoDOb4sjAIDbAFMICrjBdNx5WbKfc5qYv/4E=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=MFZ7P1URAkcbCnFoDnO+0ggRbt5aM81hXygiIcVimrjf+rdU/zz5LQvFlYRxkPGJG0XOIroTOLXHBX3Lfp4HkOhUvDJktk9NQfIDq3jdLmIu9woy1x+vNArOh2ym/rx6XL5PH8zjoDOb4sjAIDbAFMICrjBdNx5WbKfc5qYv/4E=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "139" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(0) "" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:48:43" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:34" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "139" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#358 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#359 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#360 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [2]=> object(AdvItems)#357 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051405" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416806" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=7Ox95X4MlHIf1Nl90uvcQGmdp6QchB8l7XWVI9/SJtSIaI2bPjPh9sW576Rxv4kD6+1uitcV4kOfub4wHYiLZD1SmCCE29dLEeL2d86pJGGfvNvdxiYZAE85aVdDqN2U+tz3wc7X4s7PVcrg28R4r3KI+nkNgzC/XDm9A1gqBLo=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=7Ox95X4MlHIf1Nl90uvcQGmdp6QchB8l7XWVI9/SJtSIaI2bPjPh9sW576Rxv4kD6+1uitcV4kOfub4wHYiLZD1SmCCE29dLEeL2d86pJGGfvNvdxiYZAE85aVdDqN2U+tz3wc7X4s7PVcrg28R4r3KI+nkNgzC/XDm9A1gqBLo=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "140" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:05" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:53:26" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "140" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#363 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#364 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#365 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [3]=> object(AdvItems)#362 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051437" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416276" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=quf0SbIgyHWk3xGfwFrrX6EiuWs6pw57HrfhSIuALR98Hx722b9nQVu7ZG8uH7chHTI7wmO/r9YyfCTZKtWKBFCZWW55xwMXPmQ45O1kupb4YZHVtpdFalHIa5SzR88z6ePqzHVWvl22MrYpnS3L1Ie6T82sAs2Hu/zimBbJHAw=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=quf0SbIgyHWk3xGfwFrrX6EiuWs6pw57HrfhSIuALR98Hx722b9nQVu7ZG8uH7chHTI7wmO/r9YyfCTZKtWKBFCZWW55xwMXPmQ45O1kupb4YZHVtpdFalHIa5SzR88z6ePqzHVWvl22MrYpnS3L1Ie6T82sAs2Hu/zimBbJHAw=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "142" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:37" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:36" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "142" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#368 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#369 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#370 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }

array(4) { [0]=> object(AdvItems)#334 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051414" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416275" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=hjqmjd1mTwcbAo/fNVoD7ZkxQQWxS2h/8Iugs5XvTYTvjPpLKIUJsV5Cg2Rhp/XFfbLUwu/1Hj40eWagG3z/4lPQe9V8RHK9jcFBeFqRIKOg1EP2Q8uUV3tdS9Ph7uaxl/iws0+PHUp3txSNzc0dCGGRYcQXR4DxI3ruj2flCMs=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=hjqmjd1mTwcbAo/fNVoD7ZkxQQWxS2h/8Iugs5XvTYTvjPpLKIUJsV5Cg2Rhp/XFfbLUwu/1Hj40eWagG3z/4lPQe9V8RHK9jcFBeFqRIKOg1EP2Q8uUV3tdS9Ph7uaxl/iws0+PHUp3txSNzc0dCGGRYcQXR4DxI3ruj2flCMs=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "141" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:14" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:35" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "141" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#344 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#345 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#346 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#341 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [1]=> object(AdvItems)#342 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051323" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416274" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=MFZ7P1URAkcbCnFoDnO+0ggRbt5aM81hXygiIcVimrjf+rdU/zz5LQvFlYRxkPGJG0XOIroTOLXHBX3Lfp4HkOhUvDJktk9NQfIDq3jdLmIu9woy1x+vNArOh2ym/rx6XL5PH8zjoDOb4sjAIDbAFMICrjBdNx5WbKfc5qYv/4E=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=MFZ7P1URAkcbCnFoDnO+0ggRbt5aM81hXygiIcVimrjf+rdU/zz5LQvFlYRxkPGJG0XOIroTOLXHBX3Lfp4HkOhUvDJktk9NQfIDq3jdLmIu9woy1x+vNArOh2ym/rx6XL5PH8zjoDOb4sjAIDbAFMICrjBdNx5WbKfc5qYv/4E=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "139" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(0) "" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:48:43" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:34" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "139" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#358 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#359 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#360 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#356 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [2]=> object(AdvItems)#357 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051405" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416806" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=7Ox95X4MlHIf1Nl90uvcQGmdp6QchB8l7XWVI9/SJtSIaI2bPjPh9sW576Rxv4kD6+1uitcV4kOfub4wHYiLZD1SmCCE29dLEeL2d86pJGGfvNvdxiYZAE85aVdDqN2U+tz3wc7X4s7PVcrg28R4r3KI+nkNgzC/XDm9A1gqBLo=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=7Ox95X4MlHIf1Nl90uvcQGmdp6QchB8l7XWVI9/SJtSIaI2bPjPh9sW576Rxv4kD6+1uitcV4kOfub4wHYiLZD1SmCCE29dLEeL2d86pJGGfvNvdxiYZAE85aVdDqN2U+tz3wc7X4s7PVcrg28R4r3KI+nkNgzC/XDm9A1gqBLo=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "140" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:05" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:53:26" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "140" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#363 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#364 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#365 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [3]=> object(AdvItems)#362 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051437" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416276" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=quf0SbIgyHWk3xGfwFrrX6EiuWs6pw57HrfhSIuALR98Hx722b9nQVu7ZG8uH7chHTI7wmO/r9YyfCTZKtWKBFCZWW55xwMXPmQ45O1kupb4YZHVtpdFalHIa5SzR88z6ePqzHVWvl22MrYpnS3L1Ie6T82sAs2Hu/zimBbJHAw=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=quf0SbIgyHWk3xGfwFrrX6EiuWs6pw57HrfhSIuALR98Hx722b9nQVu7ZG8uH7chHTI7wmO/r9YyfCTZKtWKBFCZWW55xwMXPmQ45O1kupb4YZHVtpdFalHIa5SzR88z6ePqzHVWvl22MrYpnS3L1Ie6T82sAs2Hu/zimBbJHAw=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "142" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:37" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:36" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "142" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#368 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#369 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#370 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }