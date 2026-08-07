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Благоустройство проезда Мунарева планируют завершить до конца сентября

Как продвигается долгожданное завершение благоустройства у проезда Мунарева в Сургуте

Благоустройство проезда Мунарева планируют завершить до конца сентября
Фото администрации Сургута

В Сургуте завершается благоустройство проезда Мунарева. Подрядчику предстоит закончить устройство тротуаров, нанести дорожную разметку, установить знаки и озеленить территорию. Работы идут с опережением графика, полностью сдать объект планируют до 30 сентября. Реконструкцию проезжей части завершили в прошлом году, после чего дорогу открыли для движения. Чтобы привести территорию в порядок, власти заключили муниципальный контракт стоимостью около 28 миллионов рублей.

Проезд протяженностью 550 метров соединяет Комсомольский проспект с улицей Мелик-Карамова и служит альтернативным маршрутом для автомобилистов, которые раньше пользовались перегруженной Геологической улицей. Здесь оборудованы две полосы движения шириной по три метра каждая.

«Работы по реконструкции проезда Мунарева завершили в прошлом году. Это важная дорога, которая связывает Комсомольский проспект с улицей Мелик-Карамова. Она является альтернативой перегруженной Геологической улице. Для сургутян это долгожданный проект. Новая магистраль теперь отвечает всем требованиям безопасности и упрощает передвижение по микрорайону», — сообщил глава Сургута Максим Слепов.

К заключительному этапу подрядная организация приступила в июле. За первые недели специалисты выполнили около четверти предусмотренных контрактом работ. Монтаж бортового камня завершен более чем наполовину: установлено около 1 200 погонных метров. Из 2,5 тысячи квадратных метров тротуаров уложено примерно 600. Пешеходные дорожки появятся с обеих сторон по всей длине проезда.

На объекте ежедневно работают девять человек и две единицы техники. Материалы для продолжения благоустройства закуплены в полном объеме. Одновременно специалисты вывозят лишний грунт и готовят участки для завоза торфо-песчаной смеси. После этого здесь проведут озеленение.

Парковочные зоны уже оборудованы. Для жителей предусмотрено 166 машиномест, в том числе места для маломобильных граждан. Там, где оставлять автомобили нельзя, установят запрещающие знаки. Также на проезде действуют знаки жилой зоны, окончания жилой зоны и приоритета движения.

Система наружного освещения смонтирована и уже работает. Отвод осадков обеспечивает дождевая канализация, проложенная по всей длине объекта. Вода поступает через дождеприемники в трубы, расположенные под проезжей частью, а затем уходит в общегородской коллектор. Примыкания к дворовым территориям выполнены с учетом проектных отметок.

Заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков отметил, что подрядчик соблюдает график и даже опережает его. До завершения работ ему остается закончить тротуары и озеленение, нанести разметку и установить дорожные знаки.

На одном из участков проезжей части специалисты обнаружили просадку асфальта. Предварительно причиной могло стать подмывание грунта в районе ливневой канализации. Сначала специалисты должны установить точную причину дефекта, после чего поврежденный участок восстановят. На выполненные работы распространяются гарантийные обязательства. Представитель подрядной организации Ринат Шакиров сообщил, что все выявленные недочеты устранят до полной сдачи территории. По его словам, подрядчик поддерживает постоянную связь с заказчиком, а возникающие вопросы решаются непосредственно на объекте.

Напомним, после открытия дороги в прошлом году автомобилисты получили новый маршрут внутри квартала, а к концу сентября здесь должно быть полностью готово и прилегающее общественное пространство.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 10:18, просмотров: 250, комментариев: 0
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