Медсестра Кардиоцентра Сургута спасла жизнь своему отцу во время отпуска

Медсестра Кардиоцентра Сургута Валентина Иванова спасла жизнь своему 86-летнему отцу во время отпуска в Татарстане. У мужчины внезапно остановилось сердце, но своевременно начатая сердечно-легочная реанимация помогла вернуть его к жизни еще до приезда скорой помощи, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Все произошло во время семейного отдыха. Николай Дмитриевич пошел в баню, но через некоторое время родные заметили, что он долго не возвращается. Мужчину нашли в предобморочном состоянии, после чего у него произошла остановка сердца.

Родственники вынесли его на свежий воздух. Валентина Иванова сразу начала проводить сердечно-легочную реанимацию. Ей помогала дочь Екатерина Григорьева – медицинская сестра, которая тоже работает в Кардиоцентре. Вместе они продолжали реанимационные действия до приезда бригады скорой помощи.

Биение сердца удалось восстановить. Мужчину экстренно доставили в районную больницу, а позже перевели в сосудистый центр Альметьевска. Там ему провели стентирование коронарной артерии.

«Конечно, мне было страшно. Но в голове была только одна мысль – нужно продолжать, потому что я должна это сделать. По-настоящему осознала, что спасла папу, только спустя месяц, когда увидела, что он снова ходит, улыбается и постепенно возвращается к привычной жизни», – вспоминает Валентина.

Сейчас Николай Дмитриевич проходит восстановление, проводит время с семьей и занимается любимым делом – пасекой.

Врачи напоминают: при внезапной остановке сердца своевременно начатая сердечно-легочная реанимация значительно повышает шансы человека на выживание. Особенно осторожными при посещении бани и сауны нужно быть пожилым людям и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Важно избегать перегрева, не находиться в парной слишком долго, отказаться от алкоголя, пить достаточно воды и следить за самочувствием.

При боли в груди, головокружении, потере сознания или других тревожных симптомах нужно сразу вызвать скорую по телефонам 103 или 112.