Югра установила два новых пункта весогабаритного контроля у моста «Звезда Оби»

В Югре установили два новых автоматических пункта весогабаритного контроля на подъездах к мосту «Звезда Оби». Комплексы смонтировали на 38-м и 42-м километрах Южного обхода Сургута на трассе «Югра», сообщает «Стройкомплекс Югры».

Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новые пункты дополнят 20 уже действующих автоматических комплексов весогабаритного контроля в регионе.

Главная задача системы — не допустить проезд сверхтяжелой техники и защитить дорожное покрытие от разрушения. Комплексы взвешивают большегрузы и определяют их габариты прямо во время движения, без остановки и снижения скорости.

Если система фиксирует перегруз, госномер автомобиля и характер нарушения выводятся на информационное табло. Если вес в норме, экран остается пустым.

В штатном режиме данные о машинах с превышением допустимых параметров автоматически передаются в Ространснадзор для привлечения владельцев к ответственности.

До 1 сентября новые пункты будут работать в тестовом режиме. В этот период информацию о нарушителях не будут передавать в надзорные органы для назначения штрафов. Данные о выявленных превышениях опубликуют на сайте окружного Управления автомобильных дорог в разделе «Безопасность дорожного движения».