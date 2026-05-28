Легендарный гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отмечает 75-летний юбилей

Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов сегодня, 28 мая, отмечает 75-летний юбилей.

С днем рождения его поздравил глава Сургута Максим Слепов. «Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает человек-легенда — генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Леонидович Богданов. Личности такого масштаба — редкость. Сургуту повезло. Владимир Леонидович - это пример верности делу жизни, пример большого патриота родного города, региона и страны.

Уверен, «Сургутнефтегаз» под его руководством продолжит уверенное развитие на благо Сургута, Югры и России. Желаю Владимиру Леонидовичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, поддержки единомышленников и семейного благополучия», — отметил Максим Слепов.

Кроме того, именно сегодня в Сургут с рабочим визитом прибыл губернатор Югры Руслан Кухарук — вероятно, в том числе, чтобы лично поздравить юбиляра.

Трудовой путь Владимира Богданова неразрывно связан с «Сургутнефтегазом». В компании он начал работать в 1973 году помощником бурильщика. В 1984 году, в возрасте 33 лет, Владимир Богданов был назначен генеральным директором «Сургутнефтегаза» и занимает эту должность до сих пор. В апреле совет директоров избрал его на очередной пятилетний срок.