Полиция Сургута возбудила уголовное дело после гибели 10-летнего ребенка в ДТП

В Сургуте возбудили уголовное дело против водителя, который насмерть сбил 10-летнего ребенка на улице Крылова. Мужчину задержали на время расследования, сообщает пресс-служба полиции Югры.

Авария произошла 17 мая 2026 года примерно в 15:35. По предварительным данным, 54-летний водитель наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП мальчика передали медикам, однако он умер в машине скорой помощи. В полиции уточнили, что водитель на момент аварии был трезв.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.