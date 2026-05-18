Соучредитель компании «Сибпромстрой» объяснил отказ от застройки Ядра центра Сургута

Компания «Сибпромстрой» откажется от проекта по комплексному развитию Ядра центра города в Сургуте. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал соучредитель компании-застройщика Николай Сторожук.

«Сибпромстрой» в марте победил в конкурсе на право застраивать историческую часть города в границах проспекта Ленина и улицы Университетской. Девелопер намеревался вложить в проект 55 миллиардов рублей. Однако текущая экономическая ситуация и продолжающееся снижение спроса на недвижимость заставили компанию изменить позицию.

«Посмотрели мы на ситуацию на рынке и отправили письмо в администрацию города о расторжении договора о КРТ ядра центра города», ‒ сказал Николай Сторожук.

Также, по словам соучредителя холдинга, «Сибпромстрой» не будет заявляться на городской конкурс по определению застройщика, который займется развитием 27А микрорайона в границах улиц Мелик-Карамова, Пархомовича, Югорская и Югорского тракта.

Вместе с тем у компании сохраняется высокий потенциал, который позволяет планировать деятельность на годы вперед.

«У нас земельных участков на территории нашей любимой Югры более, чем на один миллион квадратных метров», – добавил Николай Сторожук.