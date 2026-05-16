Читатели СИА-ПРЕСС рассказали, как относятся к антидепрессантам

Рост спроса на антидепрессанты в России оказался ожидаемым для большинства читателей СИА-ПРЕСС. Это показали результаты опроса, проведенного на сайте siapress.ru после новости об увеличении продаж препаратов от депрессии и тревожных расстройств.

На вопрос «В России вырос спрос на антидепрессанты. Вас это удивляет?» большинство участников опроса ответили отрицательно – 68,6% респондентов считают такую ситуацию ожидаемой. Еще 21,4% затруднились с ответом, а 10% признались, что рост спроса удивил их довольно сильно.

Отдельно читателей спросили об отношении к самим антидепрессантам. Более половины участников опроса – 51,8% – заявили, что стараются обходиться без таблеток. При этом 15,5% считают антидепрессанты нормальным способом лечения, а еще 10% называют их крайней мерой. Не интересовались этой темой 22,7% опрошенных.