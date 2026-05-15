Дворы Сургута начнут обновлять уже в июне

В Сургуте в 2026 году на благоустройство дворов направят около 270 миллионов рублей. На эти средства планируют обновить 17 дворовых территорий, в том числе один инициативный проект. Также в городе уже сформирован адресный перечень дворов на 2026-2028 годы – в него вошли около 30 территорий. Все средства выделены из бюджета Сургута. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Галина Набиева.

«В рамках 2026 года у нас попадает 17 дворовых территорий, в том числе один инициативный проект. На сегодняшний день администрацией города проводится отбор участников субсидии. Отбор разделен на два этапа», – пояснила она.

На первом этапе планируют распределить около 160 миллионов рублей. Сейчас управляющие компании проходят конкурсный отбор и проверку со стороны администрации.

«Как правило, у управляющей компании должна отсутствовать задолженность перед администрацией города, отсутствие процедуры банкротства и ряд иных требований, которые позволяют заключить соглашение на предоставление субсидий», – отметила представитель департамента.

При этом власти отдельно подчеркивают: программа благоустройства дворов не связана с обычным ямочным ремонтом. Такие работы управляющие компании выполняют самостоятельно за счет средств на содержание многоквартирных домов.

В рамках же благоустройства речь идет о полноценном обновлении территорий. В перечень работ могут входить новое асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки, освещение, озеленение, установка лавочек, урн, детских и спортивных площадок. Конкретное наполнение каждого проекта определяют сами жители.

«Жители, конечно, сами принимают решение о том, что именно будет осуществляться на их дворовой территории. Как правило, потребность именно в благоустройстве пространства – это хорошие дороги, детские площадки, озеленение, лавочки и урны», – рассказала Галина Набиева.

В администрации не исключают, что адресный перечень может частично измениться. Это связано с финансовым состоянием некоторых управляющих компаний, подавших заявки.

«Мы боимся, что в ходе процедуры отбора выявятся задолженности, и в связи с этим будет невозможно заключить соглашение на предоставление субсидий. Но, как правило, это одна-две дворовые территории, поэтому глобально перечень не изменится», – пояснила спикер.

Завершить отбор получателей субсидий власти рассчитывают к концу мая – началу июня. После этого управляющим компаниям предстоит выбрать подрядчиков.

По прогнозам администрации, работы во дворах начнутся уже в середине июня.

«Наши требования – выполнить работы до 1 октября. Как правило, благоустройство ведется весь летний период и частично заходит на сентябрь», – резюмировала заместитель директора департамента городского хозяйства.