Работы с песком рядом с аэродромом Боровая в Сургуте начали без согласования Росрыболовства

Природоохранная прокуратура выявила нарушения при проведении работ по складированию песка рядом с аэродромом Боровая в Сургуте. Проверку организовали после обращения депутата городской Думы Евгения Барсова, который ранее заявлял о возможном ущербе для природы.

«В ходе проведения проверки в деятельности ООО СК «ЮВиС» выявлены нарушения природоохранного законодательства, выразившиеся в проведении в водоохранной зоне протоки Кривуля планировочных работ, обустройства траншеи и обвалования по периметру площадки для размещения штабеля песка <…> с применением тяжелой специализированной техники в отсутствии согласования Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству», – сообщили СИА-ПРЕСС в Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:3427, который расположен в границах водоохранной зоны. Отмечается, что проверка проходила с 23 марта по 20 апреля 2026 года. К ней привлекли специалистов Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Природнадзора Югры и Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

При этом проведение экологической экспертизы в этом случае, как отмечает природоохранная прокуратура, не требовалось. Однако после вмешательства надзорного ведомства компания провела оценку воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

«ООО СК «ЮВиС» во исполнение требований природоохранной прокуратуры произведена оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, на основании которой в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству получено согласование осуществления деятельности в рамках указанной проектной документации», – сообщили в ведомстве.

Также в прокуратуре подтвердили, что изменение рельефа территории и размещение крупного штабеля песка действительно влияет на природные компоненты, поэтому природопользователь обязан согласовывать такую деятельность.

В ответе ведомства указано, что 20 апреля 2026 года природоохранный прокурор внес представление генеральному директору ООО СК «ЮВиС». После этого компания получила необходимое согласование Росрыболовства. Контроль за проведением работ в границах водоохранной зоны теперь осуществляет Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

При этом дополнительных проверок прокуратура пока не планирует.

«В настоящий момент в природоохранную прокуратуру информация о нарушении/о возможном нарушении закона не поступала, в этой связи проведение дополнительных проверок экологической ситуации на указанной территории природоохранной прокуратурой не запланировано», – отметили в ведомстве.

Напомним, конфликт вокруг участка у аэродрома Боровая продолжается с конца 2025 года. Депутат Думы Сургута Евгений Барсов неоднократно выступал против размещения площадки для складирования песка рядом с аэродромом, заявляя, что это может негативно сказаться на экологии и рекреационном потенциале территории.

В ответ строительная компания «ЮВиС» заявляла, что работы ведутся законно, в рамках лицензии на пользование недрами и договора аренды. В компании подчеркивали, что участок используется временно для складирования песка, а проект прошел необходимые согласования. Также в «ЮВиС» сообщали о намерении защищать деловую репутацию в суде после публичных заявлений депутата.

Позднее администрация Сургута также подтвердила законность предоставления участка компании. В мэрии отмечали, что территория предназначена исключительно для размещения штабеля песка.