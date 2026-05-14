В Сургуте продают торговый центр «Восход» за 170 миллионов рублей

В Сургуте выставили на продажу ТЦ «Восход» на улице Энтузиастов. Объект продают вместе с земельным участком за 170 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте федеральной компании «Этажи».

Площадь здания составляет 2 024 квадратных метра, вместе с объектом продается участок площадью 37 соток. Сейчас торговый центр полностью заполнен арендаторами – в нем работают гастроном, аптека, пункты выдачи заказов и другие магазины.

Интерес к объекту со стороны инвесторов уже высокий, рассказал эксперт по коммерческой недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Илья Горбуза в разговоре с URA.RU.

«При текущей заполняемости срок окупаемости находится на уровне семи-девяти лет, что в нынешних условиях очень хороший показатель. При изменении концепции заполнения торгового центра вполне можно достичь и более быстрой окупаемости на уровне пяти-шести лет», – отметил эксперт.

По его словам, объектом интересуются не только сургутские предприниматели, но и инвесторы из других регионов. Это связывают со снижением ключевой ставки и постепенным возвращением вложений из банковских вкладов в недвижимость.

Как уточнил Илья Горбуза, нынешние владельцы переехали в другой город и теперь планируют инвестировать в недвижимость там.