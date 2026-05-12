ИИ-фейк с медведем напугал жителей поселка Солнечный в Сургутском районе

Жителей поселка Солнечный в Сургутском районе напугала сгенерированная нейросетью фотография медведя. Картинка разошлась по местным чатам, после чего люди начали обращаться в экстренные службы, сообщает sitv.ru.

По данным издания, изображение создал школьник. Он показал его приятелю, а затем фото начали пересылать дальше. В итоге «хищник» быстро распространился по мессенджерам. Жители поверили в угрозу, поскольку в плохую погоду медведи действительно могут выходить в населенные пункты после спячки.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина рассказала, что сигнал поступил из ЕДДС около 23:30.

«Вчера около 23:30 из ЕДДС поступил сигнал о том, что в Солнечном по улице Советской бродит медведь, и была предоставлена фотография. Мы отработали эту информацию, направили ее в ОМВД, созвонились с департаментом природных ресурсов ХМАО и далее дежурная группа выехала к указанному месту. Однако полиция ничего не обнаружила, в результате выяснилось, что это фейк», — рассказала Алла Вавилина.

По предварительным данным, злого умысла или попытки сорвать занятия в школах в действиях школьника не было. Он просто показал сгенерированное изображение знакомому, после чего оно стало распространяться как настоящий снимок.

В администрации Сургутского района напомнили, что за передачу фейковой информации предусмотрена административная ответственность, в том числе для граждан.

«Хочу обратиться к населению Сургутского района, за передачу подобного вида информации предусмотрен административный штраф. На граждан — от 30 до 100 тысяч. Также хочу обратить внимание, что в это время происходят, возможно, другие происшествия, куда могли бы экстренные службы выехать и оказать реально помощь. Поэтому, наверное, стоит задуматься и контролировать действия своих детей для того, чтобы не случались больше впредь подобные ситуации», — добавила Алла Вавилина.