В Сургуте произошел пожар в здании магазина и заведения общепита на улице Мелик-Карамова

В Сургуте днем произошел пожар в здании на улице Мелик-Карамова, 47а, где расположены объекты торговли и общественного питания. Об этом сообщается в оперативной информации с места происшествия. К тушению привлечены подразделения МЧС.

По предварительным данным, в здании находятся алкомаркет и заведение уличной кухни. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую около полудня.

«По прибытии подразделений установлено горение в здании, где размещены объекты торговли и общественного питания. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, проводится тушение. Пострадавших нет. Информация уточняется», — цитирует огнеборцев stribuna.ru.

На момент публикации данных о пострадавших нет. Обстоятельства и площадь возгорания уточняются.

Старожилы вспоминают, что пожары именно на этом месте — дело регулярное. Местные жители говорят, что магазины там горели минимум три раза.