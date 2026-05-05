Работодатели в Сургуте не могут найти сотрудников

За последние годы в Сургуте изменилась ситуация на рынке труда: если раньше жители искали работу, то сейчас работодатели не могут найти сотрудников. В городе по-прежнему сохраняется дефицит кадров, сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель главы города Артем Кириленко.

При этом уровень безработицы остается низким. В центре занятости на учете состоит чуть больше 300 человек.

«Для предприятий комфортным считается уровень безработицы около 2-3%, когда есть выбор кадров. Сейчас этот показатель ниже, поэтому бизнесу сложно находить сотрудников», ‒ пояснил Кириленко.

Особенно остро нехватка ощущается среди рабочих и инженерных специалистов. По оценке властей, потребность в кадрах примерно в два раза превышает их подготовку. Это означает, что значительную часть работников приходится привлекать из других регионов.

В целом в Сургуте насчитывается около 218 тысяч экономически активных жителей, из которых примерно 95% заняты в экономике.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук также отмечал проблему нехватки кадров. По его словам, в ближайшие семь лет региону потребуется более 26 тысяч специалистов.