В Сургуте стартовал сезон проката электросамокатов с новыми правилами и штрафами

В Сургуте стартовал сезон проката электросамокатов. Об этом сообщает sitv.ru. Средства индивидуальной мобильности уже появились на улицах города, хотя пока их меньше, чем в разгар лета.

У остановок общественного транспорта в Сургуте нанесли специальную разметку для парковки электросамокатов. По новым правилам, оставлять их можно только в этих местах. Однако, как отмечают горожане, самокаты по-прежнему нередко бросают в неположенных местах, в том числе посреди тротуаров.

В Госавтоинспекции напомнили, что за такие нарушения предусмотрены штрафы. Административное наказание также грозит тем, кто будет ездить по тротуарам шириной менее полутора метров, а также по паркам и площадям.

Среди новых ограничений — скорость не выше 10 километров в час в жилых зонах и не выше 15 километров в час на центральных улицах Сургута. Если электросамокатом управляет несовершеннолетний, штраф выпишут его родителям через кикшеринговую компанию.

Пользователей, которые будут систематически нарушать правила, обещают заносить в черный список в приложении проката.