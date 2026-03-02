​Суд в Сургуте обязал уволить начальника юротдела муниципального учреждения по иску прокуратуры

Суд удовлетворил иск прокуратуры об увольнении начальника юридического отдела муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» в Сургуте. Основанием стали нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщает прокуратура Югры, проверку провела прокуратура Сургута. Установлено, что руководитель юридического отдела получала взятки от индивидуальных предпринимателей за принятие благоприятных решений и общее попустительство по службе.

Прокурор внес представление директору учреждения с требованием рассмотреть вопрос об увольнении должностного лица в связи с утратой доверия. Однако руководство организации не нашло оснований для расторжения трудового договора по этому основанию. После этого прокурор направил в суд исковое заявление. Суд требования удовлетворил. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.

Уголовное дело по обвинению начальника юридического отдела по статьям 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 УК РФ (получение взятки) рассматривается в суде.