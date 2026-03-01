Сургутские врачи устранили опасное сужение аорты у 17-летнего пациента

Врачи Кардиоцентра Сургута устранили 17-летнему подростку врожденный порок сердца без разреза грудной клетки – через прокол в бедре. В аорту пациенту имплантировали стент-графт – специальный металлический каркас, который расширяет суженный участок сосуда, рассказала главный врач медучреждения Ирина Урванцева.

«До операции подросток жаловался на высокое артериальное давление и головную боль. В Кардиоцентре по результатам УЗИ и КТ сердца выявлен врожденный порок – коарктация аорты. Ее просвет в суженном участке составлял всего три миллиметра. Решение об оперативной методике принималось коллегиально – детские кардиохирурги, кардиологи, рентгенхирурги, анестезиологи-реаниматологи выбрали малоинвазивный метод без раскрытия грудной клетки», – указала она в своих соцсетях.

В итоге специалисты остановились на малоинвазивном способе. Через бедренную артерию к сердцу провели систему со сложенным стент-графтом. Внутри аорты конструкция раскрылась и увеличила просвет сосуда в шесть раз.

Операцию выполнили рентгенхирурги Максим Ушаков, Владимир Кинаш и Сергей Ковальчук. Вмешательство заняло около полутора часов.

Уже на следующий день подросток смог вставать с кровати, а спустя несколько дней его выписали домой.