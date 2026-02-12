Кардиохирурги Сургута впервые провели операцию на сердце по методике Бо Янга

В Кардиоцентре Сургута впервые выполнили операцию на сердце ребенку по методике зарубежного кардиохирурга Бо Янга. Пациентом стал 13-летний мальчик из Сургутского района, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Суть операции заключается в увеличении фиброзного кольца сердца, чтобы имплантировать протез аортального клапана взрослого размера. Такой клапан «на вырост» прослужит мальчику долгие годы, возможно, всю жизнь», – указали в сообщении.

Как отмечают в кардиоцентре, эта методика сегодня применяется лишь в отдельных клиниках России. Теперь она стала доступна и в Сургуте.

Операционную бригаду возглавил заведующий детским кардиохирургическим отделением ОКД, главный детский сердечно-сосудистый хирург Югры Пётр Лазарьков.

Напомним, заведующий детским кардиохирургическим отделением Окружного кардиоцентра Сургута Пётр Лазарьков стал главным детским кардиохирургом Югры в начале 2026 года.