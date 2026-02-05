Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

7 февраля

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

Гостей и жителей Сургута приглашают узнать о жизни и творчестве русской артистки балета, прима-балерины Мариинского театра Анны Павловой. Также гости встречи смогут поучаствовать в мастер-классе «Пируэты на бумаге», где создадут графические иллюстрации, связанные с миром балета. Помимо этого, в течение дня каждый сможет поучаствовать в игре «Совпадение найдено», в которой нужно определить общее между произведениями литературы и искусства.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Лекторий «Красный чум» на тему «Призыв 1942 года»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 12:00.

На лекции старший научный сотрудник музея Лилия Шаймиева расскажет гостям о самом многочисленном призыве военнослужащих в годы Великой Отечественной войны ‒ тогда на передовую отправились сразу 1 010 сургутян. Участники встречи узнают, как осуществлялся призыв, кто именно из населения был мобилизован и почему в таком большом количестве.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Мастер-класс «Сердечный взгляд»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Дети и их родители могут создать своими руками фетровое сердце с витражной росписью и вышивкой бисером. Мероприятие рекомендовано для детей старше десяти лет.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+

Концерт «Цветы Истока» коллектива чувашской культуры «Туслах»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

В этот вечер на сцене выступит коллектив чувашской культуры «Туслах», который погрузит зрителей в культуру чувашского народа и тайный язык цветов.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Музыка слов»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 18:00.

Солистка Сургутской филармонии Анастасия Труфанова исполнит песни, написанные по стихам великих русских поэтов ‒ Иосифа Бродского, Бориса Пастернака и Марина Цветаевой. Исполнительница мастерски совместит современную музыку и литературу. Также на сцене прозвучат бас-гитара, ударные и рояль.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Вечер «Пиратов Карибского моря»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Для сургутян приготовили тематический вечер, в ходе которого каждый сможет поучаствовать в игре-загадке на монеты или напиток пирата, стать гостем мастер-класса по карандашному рисунку от художницы и дизайнера стильных интерьеров Лизы Зотовой, и, конечно, посмотреть первую часть фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

Большой концерт «Этносфера»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:00.

На новой концертной площадке Сургута пройдет большой концерт, на котором музыкальные коллективы города покажут настоящий фолк в современном звучании и интерпретации. На сцене выступят: группа «Молочный шаг», инди-поп проект Марата Ахатова «Эхосфера» и солистка Сургутской филармонии Кристина Руденченко.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 500 рублей, в день мероприятия ‒ 750 рублей. 12+

8 февраля

Музейное занятие «Когда деревья были большими»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

На площадке выставки «Про ребят и самокат» для детей и взрослых подготовили игровую программу: игрушки, одежда, техника, головоломки и увлекательные игры расскажут участникам музея о жизни советских девчонок и мальчишек в конце прошлого века.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17 Цена билета: 200 рублей. 0+

Концерт «Несказанное, синее, нежное…» Почетного коллектива народного творчества Городского хора ветеранов

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Почетный коллектив народного творчества Городского хора ветеранов под руководством Владимира Меркушина представят программу, вдохновленную творчеством великого поэта ‒ Сергея Есенина. Зрители услышат стихи и музыкальные композиции, наполненные любовью к Родине, размышлениями о судьбе, простыми и вечными истинами жизни.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Интерактивная экскурсия «Маленькая страна»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на интерактивную экскурсию по выставке «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». Участники мероприятия смогут полюбоваться куклами из текстиля, дерева, папье-маше и фарфора.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям от четырех до шести лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 6+

