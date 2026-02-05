16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,9102   EUR  91,1138  

Новости

Больше новостей
Вы пить стали:
Комментировать
0
Вы живете по средствам?
Комментировать
0
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 февраля? // АФИША
Фото: Культурный центр «Порт» / Ринат Алеев

7 февраля

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

Гостей и жителей Сургута приглашают узнать о жизни и творчестве русской артистки балета, прима-балерины Мариинского театра Анны Павловой. Также гости встречи смогут поучаствовать в мастер-классе «Пируэты на бумаге», где создадут графические иллюстрации, связанные с миром балета. Помимо этого, в течение дня каждый сможет поучаствовать в игре «Совпадение найдено», в которой нужно определить общее между произведениями литературы и искусства.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Лекторий «Красный чум» на тему «Призыв 1942 года»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 12:00.

На лекции старший научный сотрудник музея Лилия Шаймиева расскажет гостям о самом многочисленном призыве военнослужащих в годы Великой Отечественной войны ‒ тогда на передовую отправились сразу 1 010 сургутян. Участники встречи узнают, как осуществлялся призыв, кто именно из населения был мобилизован и почему в таком большом количестве.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Мастер-класс «Сердечный взгляд»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Дети и их родители могут создать своими руками фетровое сердце с витражной росписью и вышивкой бисером. Мероприятие рекомендовано для детей старше десяти лет.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+

Концерт «Цветы Истока» коллектива чувашской культуры «Туслах»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

В этот вечер на сцене выступит коллектив чувашской культуры «Туслах», который погрузит зрителей в культуру чувашского народа и тайный язык цветов.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Музыка слов»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 18:00.

Солистка Сургутской филармонии Анастасия Труфанова исполнит песни, написанные по стихам великих русских поэтов ‒ Иосифа Бродского, Бориса Пастернака и Марина Цветаевой. Исполнительница мастерски совместит современную музыку и литературу. Также на сцене прозвучат бас-гитара, ударные и рояль.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Вечер «Пиратов Карибского моря»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Для сургутян приготовили тематический вечер, в ходе которого каждый сможет поучаствовать в игре-загадке на монеты или напиток пирата, стать гостем мастер-класса по карандашному рисунку от художницы и дизайнера стильных интерьеров Лизы Зотовой, и, конечно, посмотреть первую часть фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

Большой концерт «Этносфера»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:00.

На новой концертной площадке Сургута пройдет большой концерт, на котором музыкальные коллективы города покажут настоящий фолк в современном звучании и интерпретации. На сцене выступят: группа «Молочный шаг», инди-поп проект Марата Ахатова «Эхосфера» и солистка Сургутской филармонии Кристина Руденченко.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 500 рублей, в день мероприятия ‒ 750 рублей. 12+

8 февраля

Музейное занятие «Когда деревья были большими»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

На площадке выставки «Про ребят и самокат» для детей и взрослых подготовили игровую программу: игрушки, одежда, техника, головоломки и увлекательные игры расскажут участникам музея о жизни советских девчонок и мальчишек в конце прошлого века.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17 Цена билета: 200 рублей. 0+

Концерт «Несказанное, синее, нежное…» Почетного коллектива народного творчества Городского хора ветеранов

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Почетный коллектив народного творчества Городского хора ветеранов под руководством Владимира Меркушина представят программу, вдохновленную творчеством великого поэта ‒ Сергея Есенина. Зрители услышат стихи и музыкальные композиции, наполненные любовью к Родине, размышлениями о судьбе, простыми и вечными истинами жизни.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Интерактивная экскурсия «Маленькая страна»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на интерактивную экскурсию по выставке «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». Участники мероприятия смогут полюбоваться куклами из текстиля, дерева, папье-маше и фарфора.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям от четырех до шести лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:39, просмотров: 139, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=reUvGRi2ws0VeGRFdA4HEmF2vtGNDr3F7YbK98ARp/CK02v0DZRY+T1m0PaZRVO/5n7s1vdbPXrczIj6PYGPE3YLD+kG+eQ2GRywmDuqYwPc3eS5r6p9AB2KyaxovWm/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=reUvGRi2ws0VeGRFdA4HEmF2vtGNDr3F7YbK98ARp/CK02v0DZRY+T1m0PaZRVO/5n7s1vdbPXrczIj6PYGPE3YLD+kG+eQ2GRywmDuqYwPc3eS5r6p9AB2KyaxovWm/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ae2b56976bffd8fa9d071ccdbb27b255.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjemuPNp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=reUvGRi2ws0VeGRFdA4HEmF2vtGNDr3F7YbK98ARp/CK02v0DZRY+T1m0PaZRVO/5n7s1vdbPXrczIj6PYGPE3YLD+kG+eQ2GRywmDuqYwPc3eS5r6p9AB2KyaxovWm/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=reUvGRi2ws0VeGRFdA4HEmF2vtGNDr3F7YbK98ARp/CK02v0DZRY+T1m0PaZRVO/5n7s1vdbPXrczIj6PYGPE3YLD+kG+eQ2GRywmDuqYwPc3eS5r6p9AB2KyaxovWm/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ae2b56976bffd8fa9d071ccdbb27b255.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjemuPNp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=reUvGRi2ws0VeGRFdA4HEmF2vtGNDr3F7YbK98ARp/CK02v0DZRY+T1m0PaZRVO/5n7s1vdbPXrczIj6PYGPE3YLD+kG+eQ2GRywmDuqYwPc3eS5r6p9AB2KyaxovWm/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=reUvGRi2ws0VeGRFdA4HEmF2vtGNDr3F7YbK98ARp/CK02v0DZRY+T1m0PaZRVO/5n7s1vdbPXrczIj6PYGPE3YLD+kG+eQ2GRywmDuqYwPc3eS5r6p9AB2KyaxovWm/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ae2b56976bffd8fa9d071ccdbb27b255.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjemuPNp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске администрация решила спросить у жителей — что делать с «Жар-птицей» 646
  2. Без западных денег: перспективы фондового рынка России 620
  3. ​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт 604
  4. Губернатор Югры запретил нанимать иностранцев по патентам в 27 видах деятельности 424
  5. ​Пропавшего по дороге в школу подростка нашли погибшим в лесу Ханты-Мансийска 389
  6. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 332
  7. Нижневартовский суд обязал главу района вернуть в бюджет более 5,2 млн рублей 284
  8. В Солнечном на заправке сгорел бензовоз. Пострадали двое 253
  9. ​В Сургуте затопило дорогу на улице Гагарина из-за аварии на водоводе 246
  10. Югра стала первой в рейтинге Минцифры по эффективности обратной связи через Госуслуги 239
  1. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 4291
  2. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 3374
  3. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 3203
  4. Актировка: 1-8 класс второй смены 2750
  5. ​Студенты считают «Газпром нефть» одним из лучших работодателей в промышленности 2557
  6. Сургутская власть делает осторожные шаги в сторону развития ИЖС, но этот формат нужно развивать быстрее и масштабнее 2477
  7. ​Есть резонные опасения, что огромное здание для «Петрушки» в ядре центра Сургута не построит ни один инвестор. А оно такое и не нужно 2451
  8. ​Индексация пособий и маткапитала, закрепление правового статуса Российского Красного Креста и изменения в законе об электроэнергетике: что изменится в феврале 2344
  9. ​Памятные даты января 2026 года: люди, события, юбилеи 2242
  10. ​В ХМАО лишь 12% считают работу призванием 2165
  1. ​Чипнут всех 7322
  2. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6950
  3. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 6594
  4. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 6421
  5. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 5865
  6. Итоги 2025. Потери года 5851
  7. ​Какие профессии будут востребованы в 2026 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5389
  8. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 5120
  9. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 4624
  10. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 4416

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика