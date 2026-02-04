16+
Сургутскую службу скорой помощи усилили дополнительные специалисты

В Сургуте начала работу новая реанимационная бригада скорой помощи

Фото Депздрава Югры

В Сургуте на станции скорой медицинской помощи начала работать дополнительная реанимационная бригада. С 1 февраля она уже выезжает на вызовы, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов. В составе команды — опытные специалисты, прошедшие дополнительное обучение и подготовку. Перед началом работы бригада заранее отработала взаимодействие в условиях, максимально приближенных к реальным, чтобы в критической ситуации действовать быстро и слаженно.

Необходимость усиления службы связана с ростом города: появляются новые жилые районы, увеличивается число жителей и, соответственно, нагрузка на экстренные службы.

На организацию работы скорой помощи влияет и развитие транспортной инфраструктуры. С открытием моста через реку Обь реанимационные бригады стали чаще участвовать в межмуниципальной маршрутизации: доставлять тяжёлых пациентов в региональные медицинские центры округа, в том числе в Сургут, выезжать на серьёзные дорожно-транспортные происшествия, а также работать в связке с санитарной авиацией — принимать пациентов, доставленных вертолётом, и сопровождать их при дальнейшей транспортировке.

Появление ещё одной реанимационной бригады позволяет выполнять эти задачи, не снижая доступность экстренной помощи для жителей Сургута.

Работа новой команды стала возможной благодаря исполнению поручения губернатора Югры в рамках программы «Современное здравоохранение». Перед Новым годом автопарк станции пополнился современными реанимобилями, оснащёнными оборудованием для интенсивной терапии. В машинах также продумана эргономика: доступ в салон прямо из кабины водителя позволяет экономить время.

По данным станции, только за 2025 год бригады сургутской скорой выезжали более чем на 134 тысячи вызовов. В свыше 2000 случаев пациентам требовалась реанимационная помощь, а более 50 тысяч человек были доставлены в стационары по экстренным показаниям.


