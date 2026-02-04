В Сургуте в сильные морозы испытывают прототип первого российского электрокара

В Сургуте заметили прототип первого российского электрокара «Атом» — кадрами с улиц города делятся местные жители. Как отмечается, Югру разработчики выбрали не случайно: регион стал основной площадкой для «зимнего экзамена» перед запуском серийного производства, сообщает «Стройкомплекс Югры».

В суровых морозах инженеры проверяют ключевые для электромобиля системы. В первую очередь — терморегуляцию батареи: она должна сохранять работоспособность аккумулятора и обеспечивать обогрев салона без критической потери запаса хода. Также тестируют ходовые качества: как задний привод и система стабилизации ведут себя на снежном накате и гололеде. Отдельный блок испытаний — зарядка при низких температурах, то есть способность принимать ток на быстрых станциях «в минус».

Отмечается, что испытания в ХМАО рассматриваются как финишная прямая: серийное производство и старт продаж запланированы на апрель 2026 года.