Юрлицам в Сургуте напомнили о льготах по налогу на имущество

В ИФНС России по Сургуту напомнили организациям о порядке предоставления льгот по имущественным налогам. В первом квартале 2026 года налоговые органы проведут массовый расчет транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций за 2025 год − по объектам, где налоговая база определяется по кадастровой стоимости.

«По итогам организациям будут направлены сообщения об исчисленных налогах, которые затем отразятся на ЕНС. Российские организации, которые имеют право на льготы по имущественным налогам юридических лиц, в праве направить в налоговый орган заявление налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы по формам КНД 1150121 (налог на имущество организаций), 1150064 (транспортный и земельный налоги)», − рассказали siapress.ru в налоговой службе.

Юридические лица, имеющие право на налоговые льготы, могут подать в налоговый орган заявление по установленным формам:

− КНД 1150121 − по налогу на имущество организаций;

− КНД 1150064 − по транспортному и земельному налогам.

При этом, если организация не подала заявление и не отказалась от льготы, налоговый орган вправе предоставить ее автоматически − в проактивном, беззаявительном порядке, при наличии необходимых сведений.

В ИФНС уточняют: конкретного срока подачи заявления Налоговым кодексом нет. Однако организациям рекомендуют направить документы в течение первого квартала 2026 года. Это позволит корректно учесть льготы при расчете налогов за 2025 год и избежать ошибок в начислениях.