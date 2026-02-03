Власти Сургута просят горожан поддержать благоустройство бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39

Жители Сургута могут проголосовать за инициативу о благоустройстве освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39. Средства на реализацию проекта получат из регионального бюджета, сообщил глава города Максим Слепов.

«Итог реализации проекта зависит от нашей активности. Ведь победа в голосовании поможет привлечь 70% стоимости проекта из бюджета Югры. Вместе сделаем город комфортнее и безопаснее!» ‒ написал мэр Сургута в своих соцсетях.

Поддержать проект можно на портале «Открытый регион-Югра» по ссылке.

Ранее мы писали, что на бульваре «Четыре сезона» в Сургуте появится новое освещение, а также урны и скамейки. Сроки окончания работ запланированы на октябрь 2026 года. Предварительная сумма проекта ‒ около семи млн рублей.

В настоящее время система освещения на бульваре работает на 70-80%, большая ее часть неисправна, рассказала корреспонденту siapress.ru директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.