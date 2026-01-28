Родителей Сургута опрашивают о продлении времени работы детсадов

В Сургуте рассматривают возможность открытия в детских садах групп с 13-14-часовым пребыванием детей. Решение будут принимать по итогам опроса родителей, который сейчас проходит во всех дошкольных учреждениях города. Об этом сообщила директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Елена Кадырова.

Тема продления режима работы детских садов стала активно обсуждаться после прямой линии с Владимиром Путиным, на которой он поддержал идею более гибкого графика дошкольных учреждений для удобства работающих родителей. Позже в Общественной палате также прозвучало предложение продлить работу детсадов до 20:00.

По словам Елены Кадыровой, для Сургута этот вопрос особенно актуален из-за специфики занятости родителей.

«Наши градообразующие предприятия находятся на месторождениях, родители рано уезжают на вахты, у многих разный график работы. Поэтому мы сразу запустили анкетирование родителей – нуждаются ли они в продлении пребывания ребенка в детском саду, – пояснила она. – Этот опрос проводится в каждом образовательном учреждении Сургута. На сегодняшний день в Сургуте 39 юридических лиц – это 72 отдельно стоящих здания».

В анкетах родителям предлагают разные варианты режима – как с более ранним началом работы детсада, так и с более поздним завершением дня.

«Мы понимаем, что кому-то важно привести ребенка раньше семи утра, а кому-то – забрать позже семи вечера. Например, медицинские работники часто заканчивают смену в восемь часов и физически не успевают вовремя доехать. Поэтому рассматриваются разные варианты – до восьми, до девяти часов вечера. При этом режим будет устанавливаться индивидуально, по запросу родителей в каждом учреждении», – отметила Кадырова.

При этом введение более длительного режима не повлияет на нормы рабочего времени воспитателей.

«Рабочий день воспитателя остается прежним – семь часов 12 минут при 36-часовой рабочей неделе. Мы можем варьировать только график смен, не выходя за рамки трудового законодательства», – подчеркнула директор управления.

Отвечая на вопрос о влиянии длительного пребывания в детском саду на детей, Елена Кадырова подчеркнула, что решение должно быть индивидуальным.

«Каждый ребенок по-своему адаптируется. Мы понимаем эмоциональную сторону вопроса и будем стараться минимизировать возможные стрессовые моменты. В случае введения продленного режима эти дополнительные часы планируется наполнить занятиями и активностями, чтобы они проходили для детей комфортно. Либо это будут дополнительные занятия, либо продлим те услуги, которые у нас есть в учреждениях», – указала спикер.

Отметим, что речь идет не о создании групп продленного дня, а о переводе отдельных групп на увеличенное время функционирования.

«Групп продленного дня в Сургуте сейчас нет. Есть одна группа круглосуточного пребывания – она была открыта в период пандемии по просьбам медицинских работников и продолжает работать в детском саду «Крепыш». В ней сейчас 17 детей. Все желающие могут зачислиться», – уточнила Кадырова.

Решение об открытии групп с 13-14-часовым пребыванием будут принимать только после получения заявлений от родителей.

«По итогам опроса мы увидим реальное количество желающих. После этого руководители детских садов смогут принять решение об открытии таких групп. Потребуются изменения в локальных нормативных актах, и этот процесс может занять до двух месяцев, но мы не планируем его затягивать. Постараемся сделать все быстро, оперативно и качественно», – сказала она.

Предварительные итоги анкетирования в администрации Сургута рассчитывают получить до конца текущей недели.