В Сургуте суд продлил арест для двух бывших чиновников городской администрации

Суд продлил срок содержания под стражей двум бывшим чиновникам администрации Сургута — экс-заместителю главы города Виталию Шарову и бывшему директору департамента имущества Алексею Дворникову. Они останутся в следственном изоляторе еще на два месяца — до 25 марта, пишет sitv.ru.

Напомним, что бывших муниципальных служащих подозревают в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности. По версии следствия, Шаров и Дворников способствовали продаже акций агентства воздушных сообщений по более низкой стоимости.