​В поселке Солнечный Сургутского района заработала новая лыжная база

Власти Сургутского района расширяют инфраструктуру лыжного спорта

​В поселке Солнечный Сургутского района заработала новая лыжная база
Фото: администрация Сургутского района

В поселке Солнечный Сургутского района открылась новую лыжную базу. Объект представляет собой деревянное блочно-модульное здание площадью 155 квадратных метров. Его стоимость – около 9,1 млн рублей, рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Видео: Андрей Трубецкой / vk.com

В открытии базы вместе с главой муниципалитета принял участие олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев, а также представители спортивного сообщества.

«Объект при поддержке недропользователей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» приобрела федерация лыжных гонок Югры. Позже сооружение было передано на баланс Сургутского района, а именно – спортивной школе олимпийского резерва. Внутри базы оборудованы раздевалки, тренерские комнаты, зона выдачи инвентаря, санузлы. Муниципалитет, в свою очередь, реализовал инициативный проект «Лыжи для всех» и обеспечил объект инвентарем и тренажерами на шесть млн рублей», – написал Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Отдельное преимущество объекта – его расположение. База находится в шаговой доступности от местной лыжной трассы, по улице Строителей, 7а.

Как отметили организаторы, в Сургутском районе уже действует собственная концепция развития лыжного спорта. В ближайшие годы подобные базы планируют открыть и в других поселениях муниципалитета.


Сегодня в 12:52
