В Сургуте врачи предотвратили внутриутробную гибель ребенка

Врачи Сургута спасли ребенка с тяжелой гемолитической болезнью, возникшей из-за резус-конфликта. Беременность женщины ранее уже заканчивалась трагически по той же причине, поэтому после переезда в Югру она с самых ранних сроков находилась под наблюдением специалистов Центра охраны материнства и детства, рассказала президент медучреждения Лариса Белоцерковцева.

Будущая мама начала наблюдаться у врачей уже с седьмой недели беременности. Ее вели специалисты клинико-диагностической лаборатории, акушеры-гинекологи и команда ультразвуковой диагностики.

«️Важно отметить, что до этой беременности профилактика с введением антирезусного иммуноглобулина не проводилась. У плода развилась тяжелая гемолитическая болезнь. В настоящее время единственным доказанным и эффективным методом лечения этого состояния является внутриутробное переливание донорской крови плоду», – написала Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

Врачи Центра провели четыре сложнейшие операции – первую на сроке 19 недель, когда плод весил всего 280 граммов, последнюю – на 29-й неделе беременности. Все вмешательства выполнялись под строгим ультразвуковым контролем.

«В вену пуповины плода вводились специально подготовленные «отмытые эритроциты» донора. Помощь в подготовке компонентов оказывали коллеги Сургутской станции переливания крови и наши трансфузиологи. Объем инфузии рассчитывался с максимальной точностью, исходя из показателей крови и веса малыша», – добавила президент Центра.

Внутриутробные переливания позволили остановить развитие тяжелой анемии, гипоксии и сердечной недостаточности, а главное – предотвратить внутриутробную гибель ребенка.

После всех этапов лечения беременность удалось сохранить. Сейчас мама и малыш уже выписаны и находятся дома.