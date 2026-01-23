16+
На сургутский Сабантуй в этом году приедут делегации из других стран

Сабантуй 2026 года в Сургуте впервые станет международным

На сургутский Сабантуй в этом году приедут делегации из других стран

Сургут впервые станет площадкой для проведения Сабантуя с международным участием. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

По его словам, выбор Сургута не случаен: в многонациональном городе народный праздник отмечают уже 37 лет, а в прошлом году Сабантуй собрал около 16 тыс. человек. В последние годы организацией праздника для сургутян совместно занимались башкирская и татарская национально-культурные автономии города.

Детали проведения мероприятия и перспективы культурного сотрудничества, как отметил Слепов, обсудили на встрече с официальной делегацией Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Этим летом в Сургуте ожидают делегации и творческие коллективы со всей Югры, из других субъектов России и дружественных государств, где празднование Сабантуя также является культурной традицией.

В рамках события планируют организовать работу концертных площадок, ярмарку с сувенирами и гастрономическими специалитетами, а также представить народную культуру, быт и традиции.

Во встрече с делегацией участвовали представители департамента внутренней политики Югры и национально-культурных объединений Сургута, а также торгово-экономический представитель Республики Татарстан в регионе.


Сегодня в 12:51
