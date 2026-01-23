В сургутских школах – актированный день у 1-8 классов

Администрация Сургута сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия 1-8 классов второй смены школ города.
Температура воздуха -31,4 °С, скорость ветра 1 м/с.
Только в начальной школе 11.5%
С 1 по 8 классы 4.9%
Во всех классах, с 1 по 11 59%
Ни в каких 24.6%
Всего голосов: 61
Нужная мера 55%
Устаревшая практика 15%
Формальность 13.3%
Лишний источник конфликтов 11.7%
Не знаю 5%
Всего голосов: 60
Нарушил закон 12.9%
Ничего не нарушил, просто сделал удачную пародию на певца Шамана 50.6%
Ничего не нарушил, но сделал неудачную пародию на певца Шамана 27.1%
Не знаю 9.4%
Всего голосов: 85
