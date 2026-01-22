В Сургуте проходит опрос о новом месте для церемоний бракосочетания

Жителям Сургута предложили выбрать новую площадку для проведения торжественных церемоний бракосочетания. Голосование проходит на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и продлится до 5 февраля.

Сургутянам предлагают определить одну из локаций из перечня: МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2), МАУ «Городской парк культуры и отдыха» (пр-кт Набережный), сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (б-р Свободы, 5). Также участники опроса могут предложить свой вариант — указать парк, сквер или площадь.

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://clck.ru/3RQ2sD.