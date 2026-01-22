Школы и детсады в Сургуте могут начать арендовать перед выкупом

Власти Сургута прорабатывают новый механизм передачи социальных объектов в муниципальную собственность − аренду с последующим выкупом. Такой подход рассматривается как альтернатива единовременному выкупу школ и детских садов у инвесторов. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Иван Сорич.

По его словам, необходимость пересмотра подходов связана с высокой стоимостью социальных объектов и нагрузкой на бюджеты разных уровней.

«Сам факт выкупа − достаточно дорогостоящий механизм, потому что объекты образования у нас не дешевые. Разом понести такую затратную часть очень трудоемко как для местного, так и для окружного бюджета», − отметил Сорич.

Первыми объектами, где может быть применена новая схема могут стать две школы на 900 мест и два детских сада, введенные в эксплуатацию в конце 2025 года в микрорайонах Марьина Гора и ЖК «Георгиевский». Объекты построены одним застройщиком, однако пока не переданы на баланс города.

Глава департамента подчеркнул, что решение обсуждается с участием всех заинтересованных сторон − администрации города, застройщиков, департамента образования и правительства округа. При этом власти ориентируются на сроки запуска школ.

«Мы понимаем, что к 1 сентября школы должны быть полностью готовы − не только с точки зрения персонала, но и оснащения. Если механизм найдет подтверждение, пойдем по нему. Если нет − будем выкупать», − добавил Иван Сорич.

Параллельно город и округ продолжают работу по другим объектам образования. В настоящее время три территории в Сургуте переданы в управление капитального строительства Югры. Речь идет о микрорайонах 5А, 20А и участке за ТРЦ «Аура».

По микрорайону 5А соглашение уже расторгнуто. По 20А власти находятся в судебном процессе с концессионером. По третьему участку договор расторгли ранее. При этом степень готовности объектов различается: в 20А микрорайоне готовность школы составляет около 39%, в 5А − выполнены только свайные работы.

В перспективе новые школы также планируется построить в микрорайонах 16А, 24 и 30А. По этим объектам управление капитального строительства округа ведет проектирование и подготовку закупочной документации.

«В 16А микрорайоне типовая школа не сядет − территория уже застроена, нужен индивидуальный проект. По 30А закупка размещалась, но заявок не поступило, сейчас пересматриваются условия финансирования», − обратил внимание директор департамента.

Завершить строительство проблемных школ в микрорайонах 5А и 20А власти рассчитывают в течение ближайших двух-трех лет.