Более 60 представителей культуры Сургута получили благодарственные письма в День артиста

В Сургуте впервые отпраздновали День артиста – новый профессиональный праздник для тех, кто работает на сцене. 17 января в Сургутской филармонии прошла торжественная церемония награждения представителей культуры, рассказали siapress.ru в пресс-службе учреждения.

«Открыл вечер струнный квартет Perfecto изысканной музыкой Антонио Вивальди, создав атмосферу торжественности. С приветственным словом выступил заместитель главы города Сургута Владимир Фризен. Он подчеркнул, что в нашем городе живут самые счастливые зрители и слушатели, потому что концентрация таланта здесь кратно выше. Наши сургутские звёзды зажигаются для своих земляков настолько ярко, что свет их мастерства видят даже за пределами региона», – говорится в сообщении.

В этот день награды получили более 60 человек. Благодарственные письма вручили за за добросовестный труд, активную общественную и творческую деятельность, существенный вклад в культурное развитие Сургута, а также за успешную реализацию значимых культурно-просветительских проектов.

За многолетнюю работу благодарственными письмами председателя Тюменской областной Думы отмечены артисты концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» Елена Евсеева, Венера Батыршина, Анастасия Парий, Андрей Халтурин, Сергей Хмелёв, а также артист камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» Марина Сигута.

Награды главы Сургута получили артисты Симфонического оркестра Татьяна Бердова, Анна Бурнина, Валерий Мостепанов, Владимир Ширшов, художественный руководитель и главный дирижер «Сургут Экспресс-Бэнда» Валерий и Татьяна Санины, представители хоровой капеллы «Светилен» и ведущий церемонии Руслан Горбунов.

Памятный адрес главы города в честь 35-летия коллектива «Светилен» вручили директору Сургутской филармонии Константину Лазуте.

Отдельные награды получили артисты и специалисты филармонии от председателя Думы Югры, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, а также от общественной палаты региона.

Кроме того, председатель общественного совета Сургута Галина Патракова, поздравляя артистов, отметила успешную реализацию культурно-просветительского проекта сургутской филармонии «Музыкальный универ».