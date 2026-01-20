Более 37 тысяч жителей Сургута вышли на крещенские мероприятия

В Сургуте почти 40 тысяч горожан присоединились к празднованию Крещения Господня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Более 37 тысяч сургутян приняли участие в мероприятиях, посвященных празднику Крещения Господня. В городе оборудовали пять купелей на территории храмов и одну иордань на озере «Карьерное». Все желающие могли совершить обряд омовения с 10:00 до 23:00», – указали в сообщении.

Помимо купаний, сургутяне посещали Божественную литургию в храмах и набирали освященную воду. Ее раздавали в девяти храмах города.

Как отметили власти, для обеспечения безопасности на всех локациях в течение дня дежурили спасатели, медицинские работники и сотрудники полиции.