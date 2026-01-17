Неделя после Крещения в Сургуте будет морозной

В Сургуте морозы, которые обычно называют «крещенскими», начнутся не 19 января, а позже. По прогнозу Gismeteo, в понедельник-вторник, 19-20 января, температура воздуха постепенно будет сползать от −25 °C до −31 °C. Самые сильные морозы придутся на середину недели: в среду-четверг температура днем опустится до −30 °C, ночью — до −33 °C. Пик холода ожидается к пятнице, 23 января: ночью до −34 °C.

Существенных снегопадов не прогнозируется: небольшой снег возможен на текущих выходных, и затем ближе к концу недели.