Кардиологи Сургута дали рекомендации перед крещенскими купаниями

Каждый седьмой житель ХМАО собирается принять участие в крещенских купаниях 19 января. Об этом сообщает сервис SuperJob. При этом 10% югорчан уже имеют опыт погружения в ледяную воду, а еще 4% готовы сделать это впервые.

«Больше всего желающих окунуться в прорубь 19 января − среди молодежи до 35 лет: 14% утверждают, что «моржуют» регулярно, еще 9% хотят попробовать в этом году впервые. 56% опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение. Еще 13% отказались от некогда соблюдавшейся традиции: «После гриппа нежелательно»; «Не знаю мест купания поблизости»; «Риски по здоровью», − говорится в сообщении.

В преддверии Крещения специалисты Окружного кардиологического диспансера в Сургуте обратили особое внимание родителей на риски, связанные с погружением детей в ледяную воду. По словам детского врача-кардиолога Риты Пихтовниковой, температура воды ниже +5 °C представляет серьезную нагрузку для детского организма.

«У малышей еще не сформирована система терморегуляции, а сердце и сосуды не готовы к резким температурным воздействиям. В ледяной воде происходит мгновенное сужение сосудов, сердце начинает работать в экстремальном режиме. Возможны рефлекторный спазм дыхательных путей, холодовой шок и даже остановка дыхания», − пояснила она.

Как отмечает специалист, кратковременное погружение в ледяную воду может привести к сильному стрессу, панике и нарушению координации движений, а в дальнейшем – негативно отразиться на состоянии нервной системы ребенка.

Что рекомендуют врачи родителям

Детский кардиолог советует:

перед началом любых закаливающих процедур обязательно консультироваться с педиатром;

соблюдать постепенность и регулярность, избегая резких температурных перепадов;

отдавать предпочтение воздушным ваннам, прогулкам на свежем воздухе и проветриванию помещений;

использовать водное закаливание только в виде купания в ванне или бассейне с активным движением;

учитывать индивидуальные особенности и эмоциональное состояние ребенка.

Меры предосторожности для взрослых

Специалисты напоминают, что осторожность необходима и взрослым, планирующим окунание в крещенскую купель:

не употреблять алкоголь − он нарушает естественную терморегуляцию организма;

подходить к проруби в нескользкой, легко снимаемой обуви;

раздеваться постепенно, тело растереть жирным кремом, который создаст защитную пленку, перед купанием сделать легкую разминку, чтобы разогреть мышцы;

не нырять и не окунаться с головой (во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга).

после выхода из воды быстро растереться и надеть сухую теплую одежду;

при ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

В Сургуте завершилась подготовка к традиционным крещенским купаниям, которые пройдут 19 января на шести официальных площадках − пяти при городских храмах и одной на открытом водоеме.